Північна Корея стверджує, що відремонтувала есмінець — він перекинувся на очах у Кім Чен Ина

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KCNA

Північнокорейські медіа пишуть, що КНДР нібито відремонтувала есмінець, який перекинувся 21 травня на очах Кім Чен Ина, і спустила його на воду. Під час ремонту він стояв на кордоні з Росією.

Про це пишуть CNN та японське медіа Kyodo News, з посиланням на Центральне інформаційне агентство КНДР.

Через закритість Північної Кореї майже неможливо незалежно підтвердити повідомлення про ремонт корабля. Раніше зовнішні експерти заявляли, що залишається незрозумілим, наскільки корабель пошкоджений і чи зможе КНДР відремонтувати його. Під час аварії могла постраждати носова частина, де зазвичай розміщуються сонари та ехолоти. Відновлення такого устаткування, за словами ексадмірала ВМС Південної Кореї Кім Док Кі, може потребувати іноземного втручання.

Під час ремонту есмінець стояв у порту Раджин на кордоні з Росією. Раджин — частина спеціальної економічної зони Расон, яку називають важливими пунктом у співпраці РФ та КДНР. Тож можливо, що Росія допомогла з ремонтом корабля.

Новому есмінцю дали ім’я «Чхве Хьон», на честь борця проти японського панування. Це другий есмінець Північної Кореї. Перший спустили на воду у квітні. Вони оснащений системами надзвукових крилатих ракет та тактичних балістичних ракет. Очікується, що корабель буде введений у склад ВМС наступного року.