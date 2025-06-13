СБУ оголосила підозру російському реперу Тіматі

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тимуру Юнусову, більш відомому як Тіматі.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зібрані докази свідчать, що Юнусов — пропагандист, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та святкуваннях його «перемоги». Також Тіматі підтримував війну, анексію Криму, порушення прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Тіматі щонайменше сім разів брав участь у пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові.

Тимуру Юнусову оголосили підозру за неодноразове порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України).