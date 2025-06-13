Вночі Росія атакувала Україну 55 дронами, ППО знешкодила 43 з них

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Вночі 13 червня армія РФ обстріляла Україну 55 ударними безпілотниками з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару була Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знешкодила 43 ворожі дрони на півночі, сході та півдні країни. Ще 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання зафіксували у девʼяти місцях.