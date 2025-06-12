Ryanair почне штрафувати дебоширів

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Flickr / Shamanski 73

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив, що вводить штрафи у €500 для пасажирів, які порушують порядок на борту.

Про це йдеться на сайті перевізника.

У Ryanair пояснили, що прагнуть боротися з «недисциплінованою поведінкою пасажирів на благо своїх клієнтів та екіпажу».

«Ми запровадили штраф у €500, що накладатиметься на всіх пасажирів, яких буде висаджено з літака через їхню неадекватну поведінку», — пояснив речник лоукостера.

Він сподівається, що штраф стане запобіжним заходом для усунення «неприпустимої поведінки на борту наших літаків».

Як зазначає BBC, раніше Ryanair подавала до суду на пасажирів, через яких зривали рейси, з вимогою сплатити компенсацію.