Євген Шевченко, якого помилково називають «агентом» НАБУ, заявив, що Холодницький пропонував Ситнику продати справу. Обидва це спростували

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Колишній директор НАБУ Артем Ситник та колишній керівник САП Назар Холодницький заперечили заяву підприємця Євгена Шевченка про те, що першу справу НАБУ намагались «продати».

Шевченко написав коментар під постом журналіста Юрія Ніколова про вирок у першій великій справі НАБУ про розкрадання 2015 року на «Запоріжжяобленерго», яким до 10 років тюрми засудили Дмитра Крючкова.

Шевченко звинуватив Холодницького в тому, що він запропонував Ситнику продати справу за мільйон доларів. Ситник відмовився, а за кілька місяців зустрічався з Крючковим у власному кабінеті.

У коментарі «Бабелю» Артем Ситник зазначив: «Я не можу підтвердити все, що викладено в тому дописі Євгена Шевченка».

Холодницький в коментарі «Бабелю» заявив, що був дуже здивований дізнатися через 10 років про «такий інсайд Шевченка» і про те, що він міг принести Ситнику мільйон доларів.

«По–друге, як можна собі уявити, що за кілька днів після реєстрації провадження вже можна прийти з такою сумою хабаря? Хочу нагадати, що саме за моєї каденції Крючкову оголосили підозру, а справу направили до суду», — зазначив Холодницький.

Він також обурився, що журналіст Ніколов, який перепостив коментар Шевченка і звинуватив Холодницького у продажі проваджень, «не спромігся провести фактчекінг і не запитав про це у тих, кого він згадує в цьому пості».

«Незважаючи на негативне ставлення до мене, міг би подзвонити Ситнику. Бо я, побачивши цей пост, набрав Артема і запитав, коли я йому приносив мільйон доларів. На це він розсміявся і сказав, що це фейк. Ситник додав, що з Крючковим він ніколи в кабінеті не зустрічався», — зазначив Холодницький.

Про що справа Крючкова

Крючкова звинувачують у тому, що він завдав збитків енергопостачальним компаніям «Запоріжжяобленерго» і «Черкасиобленерго» на понад 1,5 мільярда гривень. Із них під час досудового розслідування відшкодували понад 315 мільйонів гривень.

Колишній депутат майже три роки переховувався від слідства, його екстрадували з Німеччини напередодні президентських виборів у 2019 році. Того ж року його відправили під варту, але згодом він вийшов на свободу під заставу. Його засудили до 10 років позбавлення волі.