Велика Британія та ЄС досягли угоди стосовно Гібралтару. Суперечки тривали після Brexit

Новини

Британська заморська територія Гібралтар доєднається до Шенгенської зони та митного союзу ЄС.

Про це пише Politico.

Сторони прагнули укласти угоду перш, ніж набуде чинності Європейська система в’їзду/виїзду (EES). Угода доєднає Гібралтар до Шенгенської зони, єдиного ринку ЄС і Митного союзу. Перевірки на кордоні з Іспанією скасують і проводитимуть лише в порту та аеропорту Гібралтару.

Сторони узгодили принципи майбутніх митних союзів між ЄС і Гібралтаром та податкові поступки, які отримала британська територія, зокрема щодо тютюну. Також Іспанія і Велика Британія домовились розширити співпрацю у сферах економічного розвитку й обміну інформацією.

Угода містить окремий пункт, що вона не впливає на британський суверенітет над територією. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в X назвав угоду «практичним рішенням, яке захищає суверенітет, робочі місця і зростання».

Уряд Гібралтару роками прагнув такої угоди. Там наголошували, що після Brexit перетин кордону з Іспанією став обтяжливим для місцевих. Кожного дня гібралтарсько-іспанський кордон перетинають приблизно 15 тисяч людей.

Повний текст документа ще мають остаточно узгодити переговорні групи. Після цього його відправлять для внутрішніх процедур обох сторін, що передують ратифікації.