Правоохоронці викрили 20 мешканців окупованої Херсонщини на катуванні місцевих за завданням росіян

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Українські правоохоронці встановили причетність 20 мешканців тимчасово окупованої території Херсонщини до роботи на російських окупантів, а саме — на так зване головне управління МВС РФ Херсонської області. Їм заочно повідомили про підозру.

Про це пишуть Управління СБ України в Херсонській області, Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, Офіс генпрокурора.

Слідство зʼясувало, що громадяни України та Росії створили злочинну організацію у складі незаконного «Новотроїцького відділку поліції Головного управління МВС РФ в Херсонскій області». Нею керували троє громадян України, до роботи залучили також чинних і колишніх українських поліцейських та мешканців Новотроїцького.

Усі причетні виконували завдання російських окупантів — шукали й затримували українців, які не підтримували Росію та окупаційну адміністрацію. Фігуранти викрадали людей, катували їх, утримували в підвалах захопленого відділку поліції в місті Новотроїцьке та від виглядом «обшуків» викрадали приватне майно.

СБУ повідомила усім 20 фігурантам про підозри за:

ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 127 ККУ (катування);

ч. 3 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 1, 2 ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

Їм загрожує до 15 років увʼязнення.