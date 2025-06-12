Disney та Universal судяться з ШІ-стартапом Midjourney — звинувачують у крадіжці персонажів

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Disney та NBCUniversal подали до суду на Midjourney — ШІ-сервіс, який створює зображення за описом. Стартап звинувачують у порушенні авторських прав.

Про це пише The Verge.

Позов містить згенеровані сервісом зображення, які компанії наводять як приклад порушення авторських прав з боку Midjourney. Серед них зображення:

персонажів Marvel: Дедпула й Росомахи, Залізної Людини, Людини-павука, Халка та інших;

персонажів із «Зоряних війн»: Дарта Вейдера, Йоди, R2-D2, C-3PO та Чубакки;

Ельзи та Олафа з мультфільму Disney «Крижане серце»;

героїв «Сімпсонів»;

База Лайтера з «Історії іграшок» і Блискавки МакКвіна з «Тачок» від Pixar;

персонажів із «Як приборкати дракона» від DreamWorks;

Шрека та жовтих міньйонів із франшизи «Нікчемний я» від Universal.

Приклад згенерованих у Midjourney зображень міньйонів з мультфільму «Нікчемний я».

У позові Midjourney називають «зразковим паразитом авторського права» та «бездонною ямою плагіату». Позивачі вважають, що дії Midjourney становлять загрозу фундаментальним стимулам авторського права США.

За словами Disney та NBCU, Midjourney продає підписки споживачам за ціною від $10 до $120 на місяць, «щоб ті могли переглядати й завантажувати копії та похідні матеріали, засновані на персонажах, захищених авторським правом позивачів».

Також зазначається, що до подання позову Disney та NBCUniversal просили компанію «припинити крадіжку інтелектуальної власності», однак Midjourney натомість продовжила випуск нових версій свого сервісу.

Disney та NBCU вимагають невизначеної грошової компенсації, а також «попереднього та/або постійного судового захисту, що забороняє Midjourney» порушувати або розповсюджувати їхні твори, захищені авторським правом.