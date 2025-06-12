НАТО запускає новий супутниковий інструмент для моніторингу війни в Україні і свого східного флангу

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НАТО почне користуватися новим інструментом супутникового спостереження, який скануватиме «величезні території». Це допоможе контролювати військові пересування в Україні та на кордонах Росії з її сусідами-членами Альянсу.

Про це повідомив головнокомандувач Обʼєднаних збройних сил НАТО з питань трансформації Пʼєр Вандьє для Bloomberg.

Новий інструмент під назвою Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD) дозволить НАТО спостерігати за маневрами, переміщенням військ та операціями на полі бою. Постачальником супутникових знімків стане американська компанія Planet Labs. Інструменту SINBAD допомагатиме штучний інтелект — позначатиме будь-які зміни та видаватиме попередження.

НАТО дало старт розвитку системи космічного спостереження після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проєкт SINBAD є пілотним і запускається перед масштабнішим розгортанням програми космічного моніторингу, запланованим на січень 2026 року.

У сфері космічного спостереження НАТО суттєво покладається на можливості США. Однак зараз частина членів Альянсу намагається зменшити цю залежність, оскільки президент Дональд Трамп зосередився на загрозах з боку Азії та відвернувся від Європи.

SINBAD може стати в нагоді і для контролю дотримання можливого припинення вогню в Україні. Також, за словами представника НАТО, який попросив залишитися анонімним, технологію можуть використати для моніторингу Арктики, адже регіон дедалі більше цікавить Росію та Китай.