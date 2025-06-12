Хакери ГУР вивели з ладу найбільший сибірський інтернет-провайдер

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Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України за підтримки кіберактивістів паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у російському Сибіру «Оріон Телеком».

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Мережі провайдера активно використовували російські силовики, щоб здійснювати агресію проти України. Без зв’язку залишилося закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану — «Оріон Телеком» там був єдиним провайдером.

У результаті операції співробітники ГУР і активісти вивели з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів. Також затерто бекапи — це не дозволить провайдеру швидко відновити роботу.

За даними українських розвідників, мешканці російських міст Красноярськ, Іркутськ, Братськ та Абакан зранку скаржаться на відсутність інтернету та телебачення.

У місцевих спільнотах у Telegram поширюється лист нібито від українських хакерів на адресу інтернет-провайдера з наступним тестом російською: «Зі святом, нешановані росіяни, скоро ви житимете в кам’яному віці, а ми вам допоможемо. Слава Україні». Лист підписаний активістами хакерської групи BO Team.