В Індії розбився літак з понад 240 людьми на борту

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Поблизу аеропорту індійського міста Ахмедабад розбився пасажирський літак авіакомпанії Air India з 242 пасажирами на борту. Відомо про поранених.

Про це пишуть Hindustan Times, India TV, пресслужба Air India.

Літак виконував рейс AI171 з Ахмедабаду до лондонського аеропорту «Гатвік». Це був Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Найімовірніше, він розбився у житловому районі поза аеропортом.

За даними Flight Radar, сигнал з літаком зник через кілька секунд після зльоту, коли повітряне судно досягло висоти 190 метрів.

Генеральний директорат цивільної авіації (DGCA) у своїй заяві зазначив, що літаком керували капітан Суміт Сабхарвал з 8 200 годинами нальоту, другий пілот мав 1 100 годин льотного досвіду. Літак вилетів о 13:39 за індійським стандартним часом і передав сигнал MAYDAY до диспетчерської служби, але після цього не відповів на виклики диспетчерів. Повітряне судно після вильоту зі злітно-посадкової смуги впало на землю за межами периметра аеропорту. З місця аварії було видно густий чорний дим.

Головний міністр штату Гуджарат, де Ахмедабад є столицею, заявив, що посадовцям доручили провести «негайні рятувальні операції» та вжити заходів «на воєнний лад».

«Я також доручив посадовцям організувати зелений коридор для транспортування поранених пасажирів для лікування та забезпечити, щоб усі необхідні медичні процедури були здійснені в лікарні в першочерговому порядку», — написав Бхупендра Патель на X.

Керівник Управління цивільної авіації Індії зазначив, що на борту було 232 пасажири та 12 членів екіпажу.