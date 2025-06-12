РФ знову здійснила нічну атаку на Харків. Влучили щонайменше 11 разів, ще один дрон не здетонував

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У ніч проти 12 червня армія Росії знову обстріляла Харків. Відомо про 12 постраждалих, серед них четверо дітей.

Про це повідомляють мер Ігор Терехов, очільник ОВА Олег Синєгубов та ДСНС.

З 01:37 до 03:08 ворог запускав по Харкову дрони-камікадзе. Зафіксували 11 влучань, зокрема у Шевченківському, Слобідському та Салтівському районах. Ще один «шахед» не вибухнув — його знайшли на даху складського приміщення. Також було влучання БпЛА типу «Герань-2» в землю.

Окупанти цілили у житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктуру. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Постраждалі діти — дворічний хлопчик, дівчатка 12, 16 та 17 років.

Спалахнуло кілька пожеж, деінде уламки падали біля дитячих майданчиків. Один з дронів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший — зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.