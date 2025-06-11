Росіяни повертають своїх спортсменів та суддів на міжнародні змагання з гімнастики

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Росія відмовилася від бойкоту та повертає своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання 2025 року. Раніше їх допустила Міжнародна федерація гімнастики.

Про це повідомила Федерація гімнастики Росії.

Російські спортсмени візьмуть участь в етапах Кубка світу 2025 зі стрибків на батуті в Португалії (5—6 липня), Німеччині (20—21 вересня), Болгарії (27—28 вересня) і Франції (3—5 жовтня). Планується, що росіяни також братимуть участь у Чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Мадриді (2—10 листопада) та в першості світу (10—17 листопада).

Кілька суддів з Росії працюватимуть на міжнародних змаганнях, серед яких Кубок Тбілісі з художньої гімнастики, Всесвітні Ігри 2025 в китайському Ченду, ЧС зі спортивної гімнастики в Індонезії.

Федерація гімнастики України поки що на це рішення не реагувала.