Росіяни повертають своїх спортсменів та суддів на міжнародні змагання з гімнастики
- Автор:
- Ольга Березюк
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Росія відмовилася від бойкоту та повертає своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання 2025 року. Раніше їх допустила Міжнародна федерація гімнастики.
Про це повідомила Федерація гімнастики Росії.
Російські спортсмени візьмуть участь в етапах Кубка світу 2025 зі стрибків на батуті в Португалії (5—6 липня), Німеччині (20—21 вересня), Болгарії (27—28 вересня) і Франції (3—5 жовтня). Планується, що росіяни також братимуть участь у Чемпіонаті світу зі стрибків на батуті в Мадриді (2—10 листопада) та в першості світу (10—17 листопада).
Кілька суддів з Росії працюватимуть на міжнародних змаганнях, серед яких Кубок Тбілісі з художньої гімнастики, Всесвітні Ігри 2025 в китайському Ченду, ЧС зі спортивної гімнастики в Індонезії.
Федерація гімнастики України поки що на це рішення не реагувала.
- Російські гімнастки не виходили на міжнародні змагання Міжнародної федерації гімнастики з 2022 року. Пізніше федерація дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах з 2024 року, але тільки за умови виконання низки вимог, зокрема нейтрального статусу, заборони на використання національної символіки та гімну. Російські гімнасти відмовилися від участі і не отримали шансу відібратися на Олімпіаду в Парижі.
- На початку травня російські медіа писали, що Міжнародна федерація гімнастики присвоїла нейтральний статус 43 російським гімнастам. З них 17 представляють художню гімнастику, 14 — спортивну, а решта — стрибуни.