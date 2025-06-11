Spiegel: Посол Німеччини в Україні очолить розвідку країни

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У Німеччині Федеральна розвідувальна служба (BND) отримає нового керівника — ним стане посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

Офіційно уряд Німеччини поки що не підтвердив зміну. Однак за даними Spiegel, кадрове рішення ухвалили давно. Чинний президент BND Бруно Каль, згідно з планами, стане новим послом Німеччини у Ватикані.

З Мартіном Єґером — одним з найдосвідченіших кризових дипломатів МЗС — BND має бути переорієнтована на новий курс у найближчі роки. Для цього розвідці планується надати значно більше фінансування. Також уряд хоче надати службі більше гнучкості в питаннях зовнішньої та технічної розвідки.

Потреба в реформі BND проявилась майже одразу після зміни уряду. Новий канцлер Фрідріх Мерц призначив Філіпа Вольфа, який раніше був заступником президента BND, координатором розвідслужб у Канцелярії. З того моменту почали ширитися чутки, що Мерц також може замінити керівника BND.

Мартін Єґер упродовж останніх років мав чималий досвід співпраці з розвідслужбами — як у Берліні, так і в кризових регіонах світу. Працював у МЗС, був прессекретарем міністра Франка-Вальтера Штайнмаєра, у 2013 році став послом у столиці Афганістану — Кабулі. Пізніше обіймав посаду посла в Іраку (з 2021 року в Багдаді). Із липня 2023 року — посол Німеччини в Україні.

На відміну від попередніх змін у BND, цього разу це не звільнення. Ще до розпаду урядової коаліції Бруно Каль міркував про можливість працювати послом у Ватикані. Цього разу новий уряд виконує його побажання.

Протягом восьми років на посаді Каль пережив кілька гучних скандалів. Його та агентів неодноразово критикували у пресі. У 2021 році, наприклад, його звинуватили в недооцінці загрози захоплення влади «Талібаном» в Афганістані.

Наступного року іноземні розвідки критикували BND за те, що уряд Німеччини недостатньо рішуче попереджував про російське вторгнення в Україну. У тому ж році викрили агента BND, який передавав російським спецслужбам секретні дані німецької розвідки.