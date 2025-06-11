Двом колаборантам повідомили про підозру за участь у незаконних виборах у Криму

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Двом депутатам так званої Державної Ради Республіки Крим загрожує до 10 років позбавлення волі за роботу в органах влади на окупованих територіях.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Підозрюваним інкримінують проведення передвиборчих кампаній у містах Керч і Джанкой та обрання до окупаційних органів влади. Таким чином вони сприяють політиці держави-агресора на окупованих територіях.

Як повідомили «Бабелю» джерела у правоохоронних органах, підозрювані — Масюткін Євген Петрович та Ільченко Сергій Миколайович.

Масюткін Євген Петрович: з 2008 року — ректор Керченського державного морського технологічного університету. У 2009—2014 роках — депутат Керченської міської ради від Партії регіонів. У 2014—2024 роках — депутат окупаційної Керченської міської ради від путінської партії «Єдина Росія». З вересня 2024 року — депутат окупаційної Державної Ради Республіки Крим.

Ільченко Сергій Миколайович: у 2019—2022 роках — депутат окупаційної Джанкойської міської ради. У 2020—2022 роках — заступник голови окупаційної Джанкойської міської ради. З вересня 2022 року — депутат окупаційної Державної Ради Республіки Крим.

Автор: Олександр Булін