ЄС поповнив чорний список країн з високим ризиком відмивання грошей. Росію оминули

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Євросоюз додав Монако до чорного списку країн, які, відповідно до позиції блоку, мають високий ризик відмивання грошей та фінансування тероризму. Росія знову залишилася поза оновленим списком.

Про це повідомляє Politico.

Мікродержава на південь від Франції опинилася в одному ряду із Сирією, Мʼянмою та Буркіна-Фасо. До переліку також додали Венесуелу, Алжир, Анголу, Кот-дʼІвуар, Кенію, Лаос, Ліван, Намібію і Непал. Натомість Єврокомісія виключила з нього Обʼєднані Арабські Емірати та Гібралтар. Виключенням останньої держави незадоволені іспанські центристи.

Медіа називає це питання «надзвичайно політично чутливим». У 2024 році Європарламент, який, як і Рада, має право заперечувати проти списку, відхилив першу спробу виключити ОАЕ. Опір виключенню країни дещо зменшився після того, як Обʼєднані Арабські Емірати письмово зобов’язалися посилити судову співпрацю з Брюсселем і Європолом.

Напередодні депутати тиснули на ЄК, вимагаючи додати до чорного списку РФ. Зусилля активізували після того, як торік організація FATF, попри докази, не змогла внести Москву до переліку через опір з боку країн БРІКС.

Єврокомісія зазвичай узгоджує свої дії з FATF, яку у 1989 році створила G7. Тому Монако й додали до списку країн, чия боротьба з відмиванням грошей має недоліки, але їх зобов’язалися усунути.