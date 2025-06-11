ChatGPT отримав нову версію — тепер він удосконалено програмує і розв’язує задачі

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Нова версія штучного інтелекту OpenAI o3-pro тепер доступна для користувачів платної ChatGPT Pro. Вона замінила OpenAI o1-pro.

Про це пишуть OpenAI та портал про технології TechCrunch.

Це оновлена версія OpenAI o3, яку запустили на початку 2025 року. На відміну від традиційних моделей штучного інтелекту, ця розв’язуює задачі поетапно, що робить її ефективною в точних розрахунках і програмуванні.

Як і версія o3, o3-pro має доступ до інтернету, може аналізувати файли та зображення, використовувати мову програмування Python та інші функції. Через доступ до них нова версія потребує більше часу для формуванні відповіді, ніж o1-pro — попередня версія для розрахунків і програмування. Тому в OpenAI рекомендують користуватися нею для складних питань, «де надійність важливіша за швидкість, і для цього варто зачекати кілька хвилин».

На нову версію встановили обмеження. Тимчасові чати вимкнули, поки розробники «вирішують технічні проблеми». Також не підтримуються функції генерації зображень та сервіс Canvas. Для них в OpenAI просять використовувати інші версії.

Автор: Олександр Булін