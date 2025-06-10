США планують скоротити бюджет на допомогу Україні

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США мають намір у майбутньому скоротити витрати на допомогу Україні у війні.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на слуханнях у Сенаті, передає Associated Press.

«Це скорочення цього бюджету. Ця адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів — у найкращих інтересах обох сторін і відповідає національним інтересам нашої країни, особливо з огляду на численні суперечності в усьому світі», — сказав він.

Як зазначає AP, з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року на сьогодні США надали Україні понад $66 мільярдів допомоги.