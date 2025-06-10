В Антарктиді різко скоротилась популяція імператорських пінгвінів — вони будуть близькі до вимирання вже наприкінці століття

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Популяція імператорських пінгвінів в Антарктиді за останні 15 років скоротилися майже на чверть (22%) через глобальне потепління, яке змінює їхнє крижане середовище існування.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, подробиці повідомляє AFP.

Учені проаналізували супутникові знімки 16 колоній на Антарктичному півострові, у морі Ведделла та морі Беллінсгаузена. Саме на цих територіях проживає майже третина світової популяції імператорських пінгвінів.

За словами одного з авторів дослідження Пітера Фретвелла, який відстежує диких тварин з космосу в Британській антарктичній службі (BAS), те, що вони виявили, «ймовірно, приблизно на 50% гірше» за найпесимістичніші оцінки поточної чисельності популяцій, зроблені за допомогою компʼютерного моделювання.

Дослідники знають, що зміни клімату спричиняють втрати, але швидкість скорочення є особливою причиною для занепокоєння.

Учені виявили, що чисельність досліджуваних колоній зменшилася на 22% за 15 років до 2024 року. Для порівняння: між 2009 і 2018 роками скорочення популяції становило 9,5%.

Причина полягє у глобальному потеплінні — воно стоншує і дестабілізує лід під ногами пінгвінів у місцях їхнього розмноження. Останніми роками деякі колонії втратили всіх своїх пташенят через те, що лід під ними проломився, і пташенята опинилися в морі ще до того, як стали достатньо дорослими, аби впоратися з замерзаючим океаном.

Компʼютерні моделі прогнозують, що цей вид пінгвінів буде близький до вимирання до кінця століття, якщо люди не скоротять викиди парникових газів, що нагрівають планету.

«Ми маємо справді гнітючу картину зміни клімату і скорочення популяції навіть швидше, ніж ми думали, але ще не пізно. Ми, ймовірно, втратимо багато імператорських пінгвінів на цьому шляху, але якщо люди зміняться і якщо ми зменшимо або повернемо назад наші кліматичні викиди, тоді ми врятуємо імператорських пінгвінів», — зазначив Фретвелл.