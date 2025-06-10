Німеччина торік видала рекордну кількість громадянств — суттєво зросла натуралізація росіян

Новини

Упродовж 2024 року Німеччина видала своє громадянство для понад 290 тисяч людей, що стало рекордом. Кількість росіян, які отримали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів — до майже 13 тисяч.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

До того ж минулоріч німецьке громадянство отримали чимало сирійців — 83 тисячі. Попередній уряд Німеччини Олафа Шольца послабив закон про громадянство, бо хотів залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійного дефіциту робочої сили.

Тепер для подачі заявки на громадянство достатньо прожити в Німеччині пʼять років замість восьми, як було раніше. І цей період можуть скоротити до трьох років, якщо іноземець успішно інтегрувався.

Однак нинішня коаліція консервативного канцлера Фрідріха Мерца збирається відмовитися від прискореного процесу отримання громадянства.

Німецькі виборці занепокоєні темою нелегальної міграції, і тому на виборах зросла підтримка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», яка обіцяла обмежити притік іноземців до найбільшої економіки Європи. Коли ж ця партія стала головною опозиційною силою в парламенті, правляча коаліція Мерца перебуває під тиском, щоб продемонструвати свій контроль над проблемою нелегальної міграції.