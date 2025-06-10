ChatGPT не працює по всьому світу

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В роботі чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI стався масштабний збій по всьому світу.

При спробі отримати відповідь на запит чат-бот повідомляє про надто велику кількість паралельних запитів.

За даними Downdetector, проблеми почалися приблизно о 10:00 за Києвом. Збій охопив численні регіони світу.

У OpenAI підтвердили проблеми з роботою ChatGPT. Компанія також фіксує неполадки з інструментом для створення відео з тексту Sora та інтерфейсом для взаємодії з моделями ШІ OpenAI API.