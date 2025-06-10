Двоє учасників найвідомішого K-pop гурту повернулися з армії і обіцяють воззʼєднання BTS

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Учасники найвідомішого південнокорейського K-pop гурту BTS повернулися з обовʼязкової військової служби — йдеться про Кім Намджуна (RM) та Кім Те Хьона (V).

Про це передає Reuters.

Біля військової бази їх зустрічали десятки фанатів з оплесками. Виконавці вийшли з різних машин та обійнялися, а RM одразу заграв на саксофоні, тоді V стояв поруч із ним, посміхаючись і тримаючи букети квітів.

«Найбільше зараз ми хочемо знову виступати. Ми наполегливо працюємо над новим альбомом, щоб якомога швидше повернутися на сцену», — сказав RM.

І додав, що впродовж 18 місяців військової служби було «багато складних і болісних моментів», але це також стало «часом перезавантаження та відновлення як мого тіла, так і розуму».

«Усім ARMY, які чекали на нас під час служби, я хочу сказати, що я щиро, щиро вдячний. Будь ласка, зачекайте ще трохи, і ми повернемося з дійсно крутим виступом», — сказав V перед фанатами та медіа.

Цього тижня четверо учасників BTS завершать службу. Двоє вже повернулися минулого року, а останній учасник — SUGA, який проходив альтернативну службу як соціальний працівник, завершить її пізніше, цього місяця.

За даними Корейського інституту культури та туризму, до обовʼязкової військової служби BTS щорічно генерував понад 5,5 трильйона вон ($4 мільярди) економічного впливу. Це близько 0,2% від загального ВВП Південної Кореї.