Кількість жертв нічної атаки на Одесу зросла, росіяни пошкодили станцію переливання крові

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Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Одесу вночі 10 червня зросла до двох.

Про це повідомляє очільник ОВА Олег Кіпер.

Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження. Постраждали ще девʼятеро людей, чотирьох з них ушпиталили у медичні заклади в стані середнього ступеня тяжкості, інші лікуються амбулаторно. П’ять жінок і троє чоловіків поранені, ще в однієї місцевої мешканки — гостра реакція на стрес, кажуть в Офісі генпрокурора.

Олег Кіпер додав, що через ворожий удар БпЛА пошкоджено станцію переливання крові. Наслідки нічного обстрілу продовжують ліквідовувати.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей. Попередньо встановили, що армія РФ застосувала по місту понад 10 безпілотників.

Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та автомобілі.