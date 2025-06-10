Вночі РФ масовано обстріляла Київщину, столицю та Одесу

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Вночі 10 червня російська армія завдала масованого удару по Києву, Київській області та Одесі.

Окупанти били по столиці ударними безпілотниками. Падіння уламків і руйнування виявили у семи районах міста: Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом’янському районах, каже голова КМВА Тимур Ткаченко.

У Києві пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки. Деінде спалахнули пожежі — зокрема, палали автівки та складські приміщення. Мер Віталій Кличко близько 06:00 повідомляв про чотирьох постраждалих внаслідок російської атаки, їх усіх госпіталізували. Очевидці розповіли «Суспільному», що чули принаймні десять вибухів.

Ворог також атакував Київську область із застосуванням дронів та ракет. Наслідки фіксували у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Пошкоджені приватні будинки у населених пунктах, горіли автомобілі.

У середмісті Одеси через обстріл Росії зруйновані та пошкоджені житлові будинки, попередньо, четверо людей поранені, загинув 59-річний чоловік.

«Також ущент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає», — додав очільник ОВА Олег Кіпер.