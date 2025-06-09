NYT: Після повернення Трампа YouTube послабив політику модерації

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Future Publishing / Contributor

Роками YouTube активно модерував контент — видаляв відео з образами, фейками про вакцини від Covid і про вибори. Та після повернення Дональда Трапа до Білого дому, платформа почала закликати лишати такі відео, якщо вони становлять суспільний інтерес — наприклад, стосуються політики, культури чи соціальних питань.

Про це пише The New York Times і додає, що YouTube публічно не оголошував про зміни політики модерації.

Однак ця ситуація робить YouTube ще однією серед соцмереж, які почали обмежувати модерацію, коли її розкритикували республіканці. У січні Meta також припинила перевірку фактів у своїх соцмережах Facebook та Instagram. Подібну політику ще раніше впровадила й платформа X Ілона Маска, переклавши відповідальність за контроль контенту на користувачів.

На відміну від Meta та X, YouTube офіційно не повідомив про послаблення модерації. Натомість нову політику включили до навчальних матеріалів для працівників ще в грудні 2024 року, про що дізналися журналісти The New York Times.

Нині у відео дозволяють більше так званого образливого контенту — не 25%, а до половини всього ролика. Це можуть бути засідання місцевої влади, передвиборчі мітинги, політичні дебати, обговорення раси, гендеру. Раніше ж, зокрема під час пандемії коронавірусу, YouTube видаляв навіть записи місцевих засідань або дискусії політиків із науковцями через медичну дезінформацію.

Нові винятки можуть бути вигідні політичним блогерам і коментаторам, які створюють довгі відео з поєднанням новин, думок і сумнівних заяв. Це особливо актуально, коли YouTube став одним із головних майданчиків для подкастів. Така політика також допомагає платформі уникати критики від політиків і активістів, які розчаровувалися через цензуру контенту про походження Covid, вибори президента США 2020 року чи справи сина Джо Байдена — Хантера.

За словами речниці компанії Ніколь Белл, YouTube регулярно оновлює інструкції для модераторів, щоб враховувати теми, які цікавлять суспільство: у 2023 році платформа скасувала частину політики про дезінформацію про Covid, а в цьому році — посилила правила проти контенту, що перенаправляє людей на сайти азартних ігор.

За перший квартал 2025 року YouTube видалив понад 192 тисячі відео з хейтом та образами, що на 22% більше, ніж торік.

«Визнаючи, що визначення «суспільного інтересу» постійно змінюється, ми оновлюємо наші рекомендації щодо цих винятків, щоб відобразити нові типи дискусій, які ми бачимо на платформі сьогодні», — йдеться у заяві Ніколь Белл.

Критики оновлення вважають, що це сприятиме поширенню дезінформації та мови ненависті. До прикладу, торік на X ширився фейк про те, що у 49 штатах США нелегальним мігрантам видають форми для реєстрації на вибори. Його переглянули понад 74 мільйони разів, перш ніж пост видалили.

Meta раніше щороку видаляла близько 277 мільйонів одиниць контенту, але тепер частина з них може залишатися — навіть коментарі з расистськими висловлюваннями. За словами експертів, такі зміни вигідні компаніям, бо дозволяють скоротити витрати на модерацію та залишити більше контенту, що приваблює користувачів і рекламодавців та дає прибутки.