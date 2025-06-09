В Ірані розширили заборону на вигул собак — кажуть, що турбуються про гігієну

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В Ірані поліція поширила заборону на вигул собак ще на понад 20 іранських міст. Раніше це було заборонено в столиці Тегерані.

Про це пишуть Iran International і BBC.

Заборону обґрунтовують загрозою громадському порядку та охороні здоров’я. Хоча немає національного законодавства про заборону, але заборону зазвичай контролюють місцеві правоохоронні органи. Прокурор міста Кашмер заявив, що вигул собак заборонено «для забезпечення громадської гігієни і фізичної та психологічної безпеки населення».

У 2010 році Міністерство культури та ісламської орієнтації заборонило рекламу домашніх тварин і пов’язаної з ними продукції. У 2014 році в іранському парламенті обговорювали законопроєкт про штраф і фізичне покарання за вигул собак, однак його не ухвалили. Верховний лідер аятола Хаменеї називав володіння собаками «осудним», крім випадків, коли вони потрібні для випасу худоби, полювання та безпеки.

Попри обмеження, їх часто не дотримуються. Після введення заборони в столиці багато власників далі вигулюють своїх улюбленців. Щоб уникнути покарання, їх часто виводять на вулицю вночі у віддалених районах або перевозять з місця на місце.

В ісламських правників є різні точки зору щодо «чистоти собаки». Деякі правові школи вважають собаку загалом нечистою істотою, інші — лише рідини, які вона виділяє. Насамперед йдеться про слину. В одному з хадисів пророк Мухаммад каже: «Якщо собака облизує посудину когось із вас, нехай той помиє її сім разів, перший раз із пилом».

Автор: Олександр Булін