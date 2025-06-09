Посол: Україна отримала від Ізраїлю системи Patriot

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Міністерство оборони Нідерландів

Україна отримала від Ізраїлю зенітні ракетні комплекси Patriot.

Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтервʼю Марічці Довбенко.

Він зазначив, що йдеться про системи Patriot, які Ізраїль колись отримав від Сполучених Штатів.

«Ці системи зараз в Україні. Це ізраїльські системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х. Ми погодились їх передати Україні. І про це, на жаль, не дуже багато говорили. Але коли кажуть, що Ізраїль не допоміг у військовому плані, це не так. Це неправда», — заявив Бродський.

Водночас він не уточнив, коли саме Україна отримала ці системи. У червні 2024 року Financial Times писав, що США, Ізраїль та Україна вели переговори щодо постачання Києву до восьми систем Patriot.