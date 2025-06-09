У Києві зафіксували пʼять температурних рекордів

Новини

У Києві з 6 по 8 червня було зафіксовано п’ять температурних рекордів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньодобова температура повітря 6 червня виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила +24,9 °С, що перевищило попередній рекордний показник 1956 року на 0,2 °С, а кліматичну норму — на 6,5 °С.

Мінімальна температура повітря 7 червня не опустилась нижче за +19,9 ℃, що на 0,7 ℃ вище, ніж у 2014 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і становила +26,2 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2011 року на 1,5 °С, а кліматичну норму — на 7,2 °С.

Мінімальна температура повітря 8 червня не опустилась нижче +20,4℃, що на 1,8℃ перевищило попередній рекорд 2011 року. Максимальна температура повітря після полудня досягла +31,4 °С, що на 0,1°С вище ніж у 2011 році для цієї дати.