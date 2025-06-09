На Сумщині затримали офіцера військової частини — підозрюють в оформленні фейкових бойових відряджень для підлеглих

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Правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За версією слідства, наприкінці минулого року він зібрав шістьох підлеглих і запропонував «легкий спосіб» підзаробити. Начальник пообіцяв оформити документи нібито для відрядження на фронт — до Харківської області. Насправді ж усі залишались у штабі в Сумах. Попри це військові регулярно отримували бойові виплати — приблизно по 170 тисяч гривень на місяць.

Умовою було більшу частину грошей віддавати організатору схеми. Тим, хто сумнівався, він погрожував відправкою на фронт. Підлеглим лишалося приблизно по 30 тисяч гривень, решту забирав начальник. Схема працювала три місяці, за цей час зловмисники отримали понад 2,4 мільйона гривень.

Майору оголосили підозру за статтею про перевищення влади в умовах воєнного стану. Якщо провину доведуть — йому загрожує до 12 років ув’язнення. Як запобіжний захід суд обрав заставу у 900 тисяч гривень.

Автор: Олександр Булін