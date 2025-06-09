Есмінець КНДР, пошкоджений під час спуску, стоїть у порту на кордоні з РФ. Можливо, Москва допомагає з ремонтом

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Maxar Technologies

Північна Корея перемістила свій новий військовий корабель, який зазнав аварії на церемонії спуску на воду, до порту поблизу кордону з Росією. Аналітики припускають, що Москва може допомагати ремонтувати судно.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на супутникові знімки Maxar Technologies від 8 червня.

Вони демонструють, що есмінець водотоннажністю 5 тисяч тонн, назва якого невідома, перебуває в сухому доці в порту Раджин. Це частина спеціальної економічної зони Расон, яка межує з коротким відрізком північнокорейсько-російського кордону.

Maxar Technologies

Раджин не є великим суднобудівним центром, на відміну від Чхонджіну (де й стався невдалий спуск корабля). Однак перший порт має базову інфраструктуру для ремонту й обслуговування, каже директор зовнішнього співробітництва Корейського інституту оборонного аналізу Ю Чіхун.

У звіті Інституту сучасної війни при Військовій академії США у Вест-Пойнті за 2024 рік економічну зону Расон називають «важливим пунктом співпраці між КНДР та Росією». Йдеться і про постачання Москві північнокорейської зброї для використання у війні проти України.

При аварії есмінця могла постраждати його носова частина, де зазвичай розміщуються гідроакустичні системи (сонари) та ехолоти. Таке устаткування, за словами ексадмірала ВМС Південної Кореї Кім Док Кі, може потребувати іноземного втручання.

«Вважається, що Північна Корея не має власних технологій для виробництва сонарів, тому, ймовірно, вона імпортувала їх з Китаю або Росії», — зазначив він.

Натомість південнокорейські військові вважають основною проблемою затоплення внутрішніх приміщень судна, а не зовнішні пошкодження. Під час ремонту з есмінця доведеться видаляти морську воду, сіль, сушити електроніку й устаткування, додали аналітики.

Ю Чіхун розповів, що довести участь Росії у відновленні борту буде складно, якщо йдеться лише про залучення інженерів, а не постачання великогабаритного обладнання.