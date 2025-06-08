Військовим Ізраїлю доручили не допустити прориву блокади Гази кораблем Грети Тунберг

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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив військовим не допустити до сектора Гази корабель Madleen зі шведською екозахисницею Гретою Тунберг.

Про це він заявив в X.

«Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази. Ізраїль діятиме проти будь-яких спроб прорвати блокаду або допомогти терористичним організаціям — на морі, у повітрі та на суші», — написав він.

1 червня Тунберг разом з 11 іншими активістами вирушила до Гази на кораблі. Мета — «прорив ізраїльської облоги» спустошеної території, повідомили організатори поїздки.

Вітрильне судно Madleen, кероване активістською групою Freedom Flotilla Coalition, вийшло із сицилійського порту Катанія, що на півдні Італії.

За словами активістів, судно спробує дістатися до узбережжя сектора Гази, щоб доставити певну гуманітарну допомогу та привернути міжнародну увагу до поточної гуманітарної кризи.

Серед тих, хто приєднався до екіпажу Madleen, — актор із «Гри престолів» Ліам Каннінгем (він зіграв Давоса Сіворта) і французька депутатка Європейського парламенту палестинського походження Ріма Хассан. Їй заборонено вʼїзд до Ізраїлю через її активну опозицію ізраїльському наступу на Газу.