Вночі РФ запустила по Україні 49 дронів та авіаційні ракети. Як спрацювала ППО

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Вночі 8 червня росіяни атакували Україну 49 безпілотниками з Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська в Росії, протикорабельною ракетою Онікс із Криму та двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з окупованих територій Запорізької області.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основними напрямками повітряного удару були Харківщина й Донеччина. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 ППО знешкодила 40 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі країни. З них 22 збили вогневими засобами ураження, ще 18 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання зафіксували у п’яти місцях.