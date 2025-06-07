За ніч ППО знешкодила 174 повітряні цілі — дрони й ракети

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У ніч на 7 червня Сили ППО знешкодили 174 повітряні цілі — безпілотники й ракети.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила 215 повітряних цілей:

206 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів;

дві балістичні ракети «Іскандер-М» / KN-23;

шість керованих авіаційних ракет Х-59/69;

одну крилату ракету «Іскандер-К».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українські військові збили 87 ударних дронів вогневими засобами, ще 80 — локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Також збили шість керованих ракет Х-59/69 та одну крилату ракету «Іскандер-К».

Є влучання в десяти локаціях.