ДБР підозрює трьох міністрів оборони часів Януковича в тому, що Україна втратила сотні одиниць озброєння

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Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру трьом міністрам оборони часів президентства Віктора Януковича за те, що Україна втратила сотні одиниць критичного важливого озброєння.

Про це пише пресслужба ДБР.

Бюро зʼясувало, що з березня 2010 року до лютого 2014 року експосадовці безпідставно продали боєздатне озброєння та військову техніку, зокрема:

сотні одиниць танків, бронетехніки й артилерійських систем;

десятки одиниць зенітно-ракетних комплексів;

сотні одиниць гусеничної та колісної техніки;

десятки бойових літаків і вертольотів;

тисячі ракет;

мільйон одиниць стрілецької зброї та боєприпасів різних калібрів.

Процесуальні дії та судові військові експертизи підтвердили необґрунтованість рішень, ухвалених кожним з колишніх міністрів оборони, а також встановили прямий причинно-наслідковий звʼязок між цим і негативними наслідками для боєготовності та обороноздатності України.

Усім трьом повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Якщо фігуранти не зʼявляться за викликами, то вирішуватимуть питання про арешт і оголошення їх у розшук.

У ДБР не називають імен, але, найімовірніше, йдеться про Михайла Єжеля, Дмитра Саламатіна і Павла Лебедєва.