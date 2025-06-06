«Опендатабот»: Випадків правопорушень з боку самокатників побільшало на 42%

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У 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Це на 42% більше, ніж у 2023 році — тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати.

Зазвичай водії самокатів фігурують в адміністративних правопорушеннях. Наприклад, цього року зафіксовано 13 адміністративних і 4 кримінальні справи. Для порівняння:торік було 64 адміністративні та 7 кримінальних справ.

Максимальний штраф за водіння в нетверезому стані отримав водій електросамоката в Одесі в червні 2024 року. Виявилося, що чоловік не мав водійського посвідчення та не вперше катався на самокаті пʼяним. Суд призначив йому штраф у 34 тисячі гривень та зобов’язав сплатити судовий збір. Якби обвинувачений мав водійські документи, за таке порушення його мали позбавити прав.

Ще по 17 тисяч гривень штрафу отримали 17 людей за останні два роки. З них 15 кермували самокатом у стані алкогольного сп’яніння, ще двоє — наркотичного. Трьом людям заборонили керувати транспортними засобами протягом року.