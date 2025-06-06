Актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за трюк у фільмі «Місія нездійсненна: Остаточна розплата»

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Кількаразовий номінант на премію «Оскар», американський актор Том Круз потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість стрибків з парашутом, які палають. Він 16 разів стрибав з гелікоптера з просоченим паливом і підпаленим парашутом, коли знімався у фільмі «Місія нездійсненна: Розплата».

Про це йдеться у пресрелізі.

Головний редактор Книги рекордів Гіннеса Крейг Глендей назвав Тома Круза справжнім героєм екшенів, бо він прагне до максимальної правдоподібності у фільмах і готовий виходити за межі можливого для головного актора.

Одним із найяскравіших трюків став стрибок Круза з вертольота з палаючим парашутом під час зйомок у Драконових горах у Південній Африці. Команда кілька тижнів готувалася до цього, піднімаючись на висоту понад 2 280 метрів. Після стрибка актор відʼєднав основний парашут і розкрив запасний. Він виконав 16 дублів.

Том Круз уже встановлював рекорд — він актор, у якого найбільше фільмів поспіль зібрали понад $100 мільйонів у прокаті. Таких стрічок у нього 11, серед них — «Джек Річер» (2012) та «Місія нездійсненна: Остаточна розплата» (2025). Загалом за свою карʼєру він знявся у понад 30 фільмах.

За словами Крейга Глендея, Круз залишається найвпливовішим актором Голлівуду — з найбільш стабільною карʼєрою і найвищими прибутками.