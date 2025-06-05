Оригінальну сумку Hermès, яку створили для Джейн Біркін, виставлять на аукціон

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Аукціонний дім Sothebyʼs виставить оригінальну сумку Hermès Birkin, яка належала співачці Джейн Біркін. Знамениту чорну шкіряну сумку запропонують до продажу у Парижі 10 липня.

Про це повідомила пресслужба.

Оригінальну Birkin замовив у 1984 році тодішній головний виконавчий директор Hermès International SCA Жан-Луї Дюма ексклюзивно для Джейн Біркін. Її дизайн розробляли у співпраці зі співачкою.

Перед цим Джейн Біркін випадково зустрілася з Жаном-Луї Дюма і поскаржилася, що в Hermès немає сумки, яка б задовольнила її потреби. В одному з інтервʼю Біркін переказала історію про те, як вона намалювала ескіз сумки, а згодом Дюма подарував їй першу оригінальну Birkin. Потім бренд запустив її у продаж під імʼям співачки.

Уперше Джейн Біркін продала сумку у 1994 році, щоб зібрати кошти на благодійність для боротьби зі СНІДом. Через шість років сумку знову виставили на аукціон, і відтоді нею володіє колекціонерка, яка підписана в Instagram «Catherine B». Тепер вона вирішила продати її.

Зараз сумки Hermès часто продаються на вторинному ринку дорожче, ніж у бутиках, адже там довгі списки очікування. Найдорожчою сумкою Hermès, яку коли-небудь продавали, стала модель Hermès Kelly під назвою Himalaya з крокодилячої шкіри та з діамантом. Її продали на аукціоні Christie’s за близько 510 тисяч.