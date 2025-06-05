Росія тестує дрони в Казахстані — це підтвердили в Міноборони країни

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Казинформ

Представник Міністерства оборони Казахстану підтвердив, що Росія проводить випробування дронів на території Західно-Казахстанської області.

Про це пише казахстанське видання «Курсив».

З березня на території Західно-Казахстанської області впали чотири дрони. Але знаходили невідомі безпілотники на території регіону і раніше.

В одному з випадків місцеве медіа «Orda.kz» повідомляло, що на території регіону виявили російський дрон типу «Герань», який, імовірно, втратив керування і прилетів з полігону «Капустин Яр» на території РФ. В іншому — що серед знахідок можуть бути українські безпілотники. Тоді дрони знайшли після атак на прикордонні з Казахстаном регіони Росії. Однак тоді ж медіа писало, що це можуть бути російські дрони, і посилалося на українських військових експертів, які заявляли, що особливості конструкції вказують на те, що це російський дрон «Орлан-10».

Казинформ

Сьогодні, 5 червня, перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов заявив, що більшість з виявлених безпілотників є російськими. Понад 90% з них прилетіли з випробувального полігону 926-го льотно-випробувального центру РФ.

929-й державний льотно-випробувальний центр Міністерства оборони Російської Федерації імені В. П. Чкалова — основний заклад Росії, в якому проходить випробування авіаційна техніка. Центр має обʼєкти на території Росії та Казахстану.

Автор: Олександр Булін