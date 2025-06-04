У Кельні проводять масштабну евакуацію 20 тисяч містян — у центрі знешкодять бомби часів Другої світової

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У німецькому місті Кельні евакуюють понад 20 тисяч жителів через виявлені американські бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляють офіційний сайт адміністрації міста Stadt Köln, Deutsche Welle та BBC.

У понеділок, 2 червня, у центральній частині Кельну знайшли три американські бомби часів Другої світової війни: дві 20-тонні та одну 10-тонну, кожна з ударними детонаторами. Сьогодні, 4 червня, щоб їх знешкодити, оголосили евакуацію в межах одного кілометра від місця знахідки.

У Кельні часто знаходять боєприпаси Другої світової. Тоді місто було однією з головних цілей повітряних атак союзників. Однак ця операція є найбільшою з часів війни: евакуюють понад 20 тисяч жителів. Територія охоплює майже всю центральну частину міста: 58 готелів, 9 шкіл, 3 мости через Рейн, філармонію, ратушу та залізничну станцію в районі Дойц. У будівлі ратуші сьогодні мали одружитися 15 пар, але їхні церемонії перенесли в інші райони міста. Національний залізничний оператор Deutsche Bahn повідомив, що багато потягів будуть переведені на інші маршрути.

Евакуація примусова. В адміністрації наголосили, що «якщо ви відмовитеся, ми виведемо вас із дому — за потреби й силою, разом із поліцією», а відтак можливий великий штраф. Для тих, кому немає куди поїхати на час евакуації, місцева влада організувала два центри прийому та трансфер до них.

Автор: Олександр Булін