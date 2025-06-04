У ЄС розроблять план, як повернути українців додому після закінчення бойових дій
- Автор:
- Ліза Бровко
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Європейська комісія розроблятиме план процесу повернення українських біженців в Україну після припинення бойових дій. Зараз у Євросозі живуть майже 4,3 мільйона українців, найбільше — у Польщі, Німеччині та Чехії.
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Єврокомісія намагатиметься знайти спосіб, як зробити повернення обережним і поступовим, щоб мінімізувати ризики раптового і великого потоку людей, бо це створить тиск і на Україну, і на країни ЄС.
Брюссель рекомендує країнам Євросоюзу створити «центри єдності» — інформаційні центри, де консультуватимуть і підтримуватимуть тих, хто думає повернутися додому, допомагатимуть шукати роботу в країні перебування або в Україні, пропонуватимуть мовні уроки та культурні заходи. Перші з центрів відкриють у Німеччині та Іспанії.
Поки що в Євросоюзі планують продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Однак після цього країни ЄС мають допомогти українцям перейти до іншого правового статусу. Винятки можуть зробити для вразливих категорій людей — хворих, вагітних або тих, у кого діти навчаються у школі, щоб вони могли залишитися довше або мати особливі умови.
«Більше за все Україні потрібні її люди», — сказав комісар з питань міграції Магнус Бруннер.
- Влітку 2024 року Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року — це стосується понад чотирьох мільйонів українців.
- Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив громадянам України легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла.