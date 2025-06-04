Військово-морські сили США хочуть перейменувати корабель, названий на честь ЛГБТ-активіста

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Військово-морські сили США збираються перейменувати кораблі, названі на честь видатних борців за громадянські права. Серед них ЛГБТ-активіст Гарві Мілк, судді Верховного суду, профспілківці, борці за права темношкірих і жінок.

Про це пише CBS News.

У розпал Місяця гордості (прайд), присвяченого боротьбі за права ЛГБТ стало відомо, що Пентагон планує перейменувати танкер-заправник USNS Harvey Milk, названий на честь відомого ЛГБТ-активіста Гарві Мілка. Мілк служив водолазом на американському флоті та брав участь у Корейській війні. Він став першим відкритим геєм, обраним на публічну посаду в Каліфорнії. Його вбили за десять місяців після призначення.

У записці, що стала доступна CBS News, йдеться, що таке рішення — частина політики Адміністрації президента США Дональда Трампа щодо «відновлення культури воїна». Окрім Мілка, Пентагон рекомендує перейменувати й інші кораблі, названі на честь видатних борців за громадянські права. Серед них судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург і Тергуд Маршал, борчиня з рабством Гаррієт Табмен, профспілківці Долореста Уерта і Сезар Чавес, суфражистка Люсі Стоун й активіст руху за права темношкірих Медгар Еверс.

Після свого затвердження в січні міністр оборони США Піт Гегсет видав директиву, яка доручила Пентагону припинити проведення заходів, повʼязаних з історією та боротьбою за права меншин через побоювання, що такі програми можуть підірвати єдність у лавах військових. Заборонили залучати людей та ресурси на таких заходах, як Місяць гордості, Місяць афроамериканської історії та Місяць історії жінок.

Лідери Демократичної партії висловили протест рішенню про перейменування. Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі назвала це «ганебним, мстивим стиранням тих, хто боровся за те, щоб усі могли здійснити американську мрію». Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер написав в X, що міністру Гегсету «має бути соромно за себе і він має скасувати це рішення».

Раніше Трамп обіцяв «зупинити трансгендерне безумство» і «визнавати тільки два гендери». Після інавгурації його адміністрація заборонила чи обмежила використання сотень слів на офіційних сайтах, у документах та інших публічних текстах. У списку, зокрема, опинилися такі слова: жінки, рівність, антирасизм, кліматична криза, дискримінація, фемінізм, гендер, гендерне насильство, інклюзивність, ЛГБТ, небінарність, травма, жертва, Мексиканська затока тощо.

Автор: Олександр Булін