Повідомлення каналам, обрізування голосових і фото в HD. У Telegram вийшло оновлення

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У месенджері Telegram вийшло оновлення — тепер користувачі зможуть писати каналам, матимуть можливість зручніше переглядати гілки, обрізати голосові повідомлення перед відправкою і надсилати фото у вищій якості.

Про це йдеться у блозі месенджера.

Повідомлення для каналів

Тепер користувачі можуть надсилати повідомлення каналам і вести особисті чати з власниками й адміністраторами. Творці контенту можуть увімкнути цей режим, щоб спілкуватися з підписниками без розкриття особистої інформації.

Повідомлення від підписників зʼявляються в новому спрощеному інтерфейсі, окремо від особистих чатів власника.

Браузер не підтримує відео

Щоб надіслати повідомлення каналу, потрібно торкнутись іконки повідомлення на нижній панелі каналу. Щоб увімкнути повідомлення для вашого каналу, перейдіть у Налаштування каналу > Повідомлення.

Творці контенту також можуть встановлювати плату за кожне повідомлення.

Вкладки гілок

Гілки у групах отримали новий вигляд зі вкладками, який забезпечує швидший доступ зі списку чатів і дозволяє перемикатися між розмовами одним дотиком.

Браузер не підтримує відео

Користувачі можуть перемикатися між більшою панеллю збоку або мінімалістичною панеллю у верхній частині чату. Гілки можна ввімкнути в будь-якій групі через Налаштування групи > Гілки.

Обрізання голосових повідомлень

Після запису голосового повідомлення тепер можна переміщати початкову та кінцеву точки, щоб вирізати конкретний фрагмент.

Браузер не підтримує відео

Ця опція зʼявляється, коли користувач проводить вгору, щоб заблокувати запис під час голосового повідомлення. Після запису й обрізки повідомлення можна записати додаткові фрагменти, знову натиснувши на іконку мікрофона.

Фотографії у вищій якості

Нинішнє оновлення додає нову опцію якості — «Висока якість» (High Definition). Зображення в HD мають у 4 рази більше пікселів, використовуючи при цьому менше ніж 0,5 МБ трафіку.

Щоб надіслати зображення в HD, натисніть кнопку SD у редакторі фото або виберіть «Надіслати у високій якості» через меню вкладень.

Поширення медіа в історіях на iOS

Тепер користувачі можуть ділитися медіа безпосередньо у своїй історії Telegram з інших застосунків, використовуючи стандартну кнопку «Поділитися» на iOS.

Наприклад, якщо ви знайшли давно загублене фото з 2015 рокув застосунку «Фото», ви можете натиснути «Поділитися», щоб миттєво відкрити його в редакторі історій — без перемикання між застосунками чи прокручування.

Більше варіантів відповіді в опитуваннях

Кількість варіантів відповіді в опитуваннях зросла з 10 до 12. Опитування тепер також можна надіслати до «Збереженого», щоб додати результати до закладок для майбутнього порівняння або поділитися опитуванням в іншому чаті пізніше.