AP: Очільник Пентагону вперше від запуску формату «Рамштайн» пропустить його засідання

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Уперше з моменту створення США Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») три роки тому міністр оборони США не візьме участі в засіданні.

Про це пише Associated Press із посиланням на джерела.

Міністр оборони Піт Гегсет, який в неділю повернувся з конференції з питань національної безпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселю лише в середу ввечері — після завершення засідання.

Джерела AP підтвердили, що Гегсет також не братиме участі в зустрічі по відеозв’язку.

Це останній з низки кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від зусиль щодо підтримки України у війні. І це сталося невдовзі після того, як президент Франції Емманюель Макрон попередив на конференції з безпеки минулими вихідними, що США та інші ризикують виявити небезпечну подвійність стандартів, якщо їхня зосередженість на потенційному конфлікті з Китаєм відбуватиметься ціною відмови від України.

Франція та інші країни НАТО занепокоєні тим, що США розглядають можливість виведення військ з Європи, щоб перекинути їх в Індо-Тихоокеанський регіон. Макрон заявив, що відмова від України з часом підірве довіру до США як до стримуючої сили в потенційному конфлікті з Китаєм за Тайвань.

Попередник Гегсета Ллойд Остін створив групу «Рамштайн» після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Відтоді понад 50 країн-учасниць надали Україні військову допомогу на майже $126 мільярдів, з яких понад $66,5 мільярда — від США.

Під керівництвом Остіна США очолювали групу, а сам він і голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США брали участь у щомісячних засіданнях — як особисто, так і дистанційно. Гегсет порушив цю практику, відмовившись від лідерської ролі, не надавши нової військової допомоги, а тепер взагалі проігнорувавши зустріч.