Україна хоче криміналізувати порушення й обхід санкцій — Рада ухвалила відповідний проєкт

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Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт № 12406, який пропонує ввести кримінальне покарання за порушення та обхід економічних санкцій.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 254 депутати.

Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 114-3, яка передбачає відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України — порушення обмежувального заходу (санкції), а також умисний обхід санкцій. Пропонована стаття передбачає, що такі злочини є тяжкими.

Документ пропонує встановити відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення. За це каратимуть штрафом від 425 000 до 2,04 мільйона гривень або позбавленням волі на 2—10 років.

Мінімальним порогом для криміналізації пропонується встановити розмір активу в 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 151 400 гривень. Водночас щодо товарів військового призначення та подвійного використання вартісний поріг не застосовується.

Серед інших положень статті:

не застосовувати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, передбачений цією статтею;

передбачити як додаткове покарання заборону право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

застосовувати заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб;

встановити спеціальну конфіскацію за вчинений злочин.

Також передбачена відповідальність юридичних осіб. Субʼєкти правопорушення не лише підсанкційні, але й треті особи.