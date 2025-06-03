Рада підтримала запуск Офісу військового омбудсмана

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Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 13266, який визначає правовий статус, основні завдання та організаційні засади діяльності військового омбудсмана.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 287 народних депутатів.

Документ передбачає, що президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Для цього створять окремий Офіс військового омбудсмана при главі держави — інституція стежитиме, щоб у секторі безпеки й оборони дотримувалися права людини, як це передбачає закон про нацбезпеку.

У законопроєкті також описано, як саме військові зможуть подавати скарги, як відбуватимуться перевірки у військових частинах, якщо порушено права військовослужбовців, та як омбудсман співпрацюватиме з іншими державними структурами.

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей Ольга Решетилова повідомила, що до розробки законопроєкту залучили міністра оборони, офіцерів Центрального управління з питань захисту прав військовослужбовців Міноборони, а також експертів і представників громадянського суспільства.