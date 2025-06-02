У Парижі екоактивісти викрали з музею воскову фігуру Макрона і встановили її біля посольства РФ
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Екоактивісти викрали воскову фігуру президента Франції Емманюеля Макрона викрали з музею в Парижі.
Про це пише BBC.
Активісти Greenpeace увійшли до музею Гревен, видаючи себе за туристів, після чого переодяглися, накрили фігуру ковдрою і винесли її через аварійний вихід.
Пізніше воскова фігура з’явилася перед будівлею російського посольства, де активісти виступили з критикою Макрона через його ставлення до французьких компаній, які продовжують вести бізнес з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну. Арештів не було, а саму фігуру, вартість якої оцінюється в €40 тисяч досі не знайшли.
Хоча Макрон є одним із найголосніших прихильників Києва та лідером європейських зусиль щодо досягнення перемир’я, активісти вважають, що він демонструє подвійні стандарти.
Керівник Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр заявив, що Париж «грає в подвійну гру»: публічно підтримує Україну, але водночас дозволяє французьким компаніям імпортувати газ і добрива з Росії.
За його словами, Макрон «уособлює цю подвійність» і «має бути першим» серед європейських лідерів, хто розірве торговельні контракти з російськими компаніями.
- Аналіз BBC за травень показав, що Росія продовжує отримувати мільярди доходів від експорту викопного палива на Захід, зокрема до ЄС. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія заробила понад €883 млрд від експорту викопного палива, включно з €228 млрд від країн, які запровадили проти неї санкції.
- Основна частина доходів — €209 млрд — надійшла від країн-членів ЄС, з яких €17,9 млрд — від Франції.