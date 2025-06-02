У Парижі екоактивісти викрали з музею воскову фігуру Макрона і встановили її біля посольства РФ

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Екоактивісти викрали воскову фігуру президента Франції Емманюеля Макрона викрали з музею в Парижі.

Про це пише BBC.

Активісти Greenpeace увійшли до музею Гревен, видаючи себе за туристів, після чого переодяглися, накрили фігуру ковдрою і винесли її через аварійний вихід.

Пізніше воскова фігура з’явилася перед будівлею російського посольства, де активісти виступили з критикою Макрона через його ставлення до французьких компаній, які продовжують вести бізнес з Росією після її повномасштабного вторгнення в Україну. Арештів не було, а саму фігуру, вартість якої оцінюється в €40 тисяч досі не знайшли.

Хоча Макрон є одним із найголосніших прихильників Києва та лідером європейських зусиль щодо досягнення перемир’я, активісти вважають, що він демонструє подвійні стандарти.

Керівник Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр заявив, що Париж «грає в подвійну гру»: публічно підтримує Україну, але водночас дозволяє французьким компаніям імпортувати газ і добрива з Росії.

За його словами, Макрон «уособлює цю подвійність» і «має бути першим» серед європейських лідерів, хто розірве торговельні контракти з російськими компаніями.