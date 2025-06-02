Ексголова МЗС Німеччини Анналена Бербок очолить Генасамблею ООН

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Колишня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очолить 80 сесію Генеральної Асамблеї ООН, яка триватиме з вересня 2025 року по вересень 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ООН.

За її кандидатуру проголосувало 167 представників країн-членів Організації Обʼєднаних Націй.

Голова Генеральної Асамблеї ООН обирається щорічно на один рік з представників країн-членів ООН, за винятком постійних членів Ради Безпеки. Посада ротується між п’ятьма географічними групами: Африка, Азія, Східна Європа, Латинська Америка і Карибський басейн, Західна Європа та інші держави. Цього року кандидатуру нового очільника мала надати Німеччина.

Голова відкриває і закриває пленарні засідання, керує роботою Генасамблеї та підтримує порядок під час її засідань.

Інавгурація Бербок відбудеться 9 вересня 2025 року у Нью-Йорку.