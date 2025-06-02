Бойова готовність і ядерний потенціал. Велика Британія планує масштабну оборонну реформу

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Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про масштабну реформу Збройних сил, яка включає розширення ядерного потенціалу країни. Однак він не уточнив, коли Лондон почне витрачати 3% національного ВВП на оборону.

Про це передають Bloomberg, The Guardian, BBC.

За словами Стармера, Велика Британія перейде до стану «бойової готовності», оскільки загрози зростають, а у світі посилюється нестабільність. Тому уряд планує інвестувати $20 мільярдів у програму ядерних боєголовок і побудувати до 12 підводних човнів у межах партнерства AUKUS зі США та Австралією.

Загалом Стармер означив три головні цілі перегляду оборонних витрат: Велика Британія має стати «готовою до бойових дій», посилити свій внесок у НАТО і впровадити інновації в «темпі воєнного часу».

«Якщо ви хочете запобігти конфлікту, то найкращий спосіб зробити це — підготуватися до конфлікту», — заявив Кір Стармер.

Реформа оборонної політики Великої Британії відбувається тоді, коли в Лондоні засумнівалися в готовності США гарантувати безпеку в Європі. Ще раніше британський уряд оголосив про план збільшити витрати на оборону до 2,5% валового внутрішнього продукту у 2027 році з приблизно 2,3%, який є нині.

Нові інвестиції в ядерну сферу, що, за словами міністра оборони Джона Гілі, мають надіслати «сигнал Москві», — це лише частина плану. Британія також побудує шість нових заводів з виробляння боєприпасів, щоб створити постійно діюче оборонне виробництво, закупить до 7 тисяч далекобійних ракет і вкладе кошти в кіберзахист і запаси допоміжного обладнання.