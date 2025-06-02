У ЗСУ відповіли на слова командира Третього армійського корпусу про те, що 3 штурмова не отримала від держави жодного FPV-дрона за 3 місяці

Новини

У період з 1 січня по 27 травня 2025 року Третя окрема штурмова бригада отримала загалом 7 992 безпілотних літальних апарати різних типів. Міноборони виконало всі заявки бригади. Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький 11 травня, в інтервʼю Юрію Бутусову заявив, що за три місяці Третя окрема штурмова бригада (3ОШБ) не отримала від Міноборони жодного FPV-дрона.

Про кількість поставок на запит «Бабеля» повідомили Головне управління комунікацій Збройних сил України та Сили логістики, не уточнюючи, чи були серед поставок саме FPV-дрони.

У Силах логістики пояснили, що спершу вони надають бригадам список техніки та обладнання, що є в наявності. Бригади можуть вибрати із цього списку те, що їм потрібно, — заявки 3 штурмової виконали повністю.

Водночас є випадки, коли бригаді потрібні такі модифікації, яких у наявності немає. Тоді вона подає окрему заявку до Міністерства оборони, і тоді їй виділяють кошти на закупівлю. Саме так у травні Третя штурмова бригада отримала фінансування.

Головне управління комунікацій Збройних сил України на запит «Бабеля» відповіло, що у 2025 році з державного бюджету України для Третьої окремої штурмової бригади виділили 151,5 мільйона гривень на закупівлю безпілотників. Станом на 28 травня 2025 року використали 57% цієї суми.