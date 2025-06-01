СБУ розкрила деталі спецоперації «Павутина», в результаті якої атакували 41 російський літак

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Служба безпеки України 1 червня проводить спецоперацію «Павутина» зі знищення бомбардувальної авіації в тилу Росії. Цю операцію готували понад півтора року.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Там розповіли, що перебіг операції особисто контролював президент Володимир Зеленський, а реалізовували її очільник СБУ Василь Малюк і співробітники служби. Анонімні співрозмовники підкреслили, що «Павутина» була надскладною логістично.

Спершу до Росії переправили FPV-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Потім на території РФ дрони заховали під дахами будиночків, розміщених на вантажних авто. У певний момент дахи дистанційно відкрили й випустили дрони.

«Люди, які брали участь у спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож якщо путінський режим показово затримає когось, це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії», — додали джерела.

В результаті операції «Павутина» Служба безпеки України атакувала щонайменше 41 літак стратегічної авіації РФ.